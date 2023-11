Pardo | «Inter col dovere dello scudetto! Pari? Meglio alla Juventus»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha parlato di, partita della tredicesima giornata. Il giornalista si esprime sul possibile risultato del match. DERBY ? Pierluigisu Tutti Convocati parla di: «Scontro diretto vero e proprio, la mia sensazione è che l’ne abbia di più della. L’ha ildi prendersi lo Scudetto in maniera autoritaria, tutto sta andando in quella direzione lì. Ma lasta facendo il suo e ha dei meriti. Pareggio?che all’. Ladeve restare in scia tra marzo e aprile».-News - Ultime notizie e calciomercato ...