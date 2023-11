“Paranoico” | il nuovo singolo di Midra

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da venerdì 24 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano scritto da un ragazzo di 17 anni, con l’obiettivo di esplorare la vita di un coetaneo che lotta con la paranoia. Attraverso le parole e la musica, l’artista ha cercato di immergersi nelle emozioni di questo ragazzo, condividendo il suo mondo interiore con chiunque ascolti. La canzone rappresenta il personale modo didi esprimere le sfumature della paranoia e delle emozioni che un adolescente potrebbe affrontare in una situazione simile, sperando che chi l’ascolta possa riflettere e connettersi con l’esperienza di chi vive questa realtà. Il progetto è seguito dall’A&R Massimo Guidi con la label ...

