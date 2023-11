Papa Francesco: occorre educare gli uomini a relazioni sane

'Non abbandonate il sentiero della formazione: sarà esso a portarvi lontano!', ha sottolineato. 'Voi avete la vocazione di ricordare, con uno stile semplice e comprensibile, che, al di là delle notizie e degli scoop, ci sono sempre dei sentimenti, delle storie, delle persone in ...

Il Papa: 'Occorre educare gli uomini a relazioni sane'

Lo ha detto il Papa nell'udienza ai giornalisti cattolici. "Comunicare è formare l'uomo. Comunicare è formare la società. Non abbandonate il sentiero della formazione: sarà esso a portarvi lontano!", ...

Papa Francesco: "La vita è troppo corta per essere egoisti"

Lo ha detto il Papa, stamane, ricevendo i membri della Fraternità di Romena e del Gruppo Naìn. Come consuetudine, Francesco anche in questa occasione trova tre parole chiave per la sua riflessione. In ...