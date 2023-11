Papa Francesco non ha definito terroristi quelli di Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha incontrato in Vaticano due delegazioni, una israeliana e una palestinese. Per quanto rigaurda la prima, era composta da 12 persone, familiari degli ostaggi rapiti dadurante gli attacchi del 7 ottobre. "Sono deluso dal fatto che ilci abbia dedicato poco tempo. Mia figlia è venuta in Italia per raccontare al Pontefice la storia di suo fratello gemello e non ce l'ha fatta per questioni di tempo. Per quanto riguarda le dichiarazioni del Pontefice sul fermare la guerra e l'omicidio non ha parlato die non lo hacome un'organizzazioneca. Quello mi è dispiaciuto", ha detto ai cronisti Yehuda Cohen, padre di un giovane ragazzo sequestrato dall'organizzazione estremista islamica.