Paola Cortellesi entra nella storia | sfonda tetto 20 milioni con C’è ancora domani

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) –il muro dei 20di euro di incasso con 'C'è'. Un traguardo che un film italiano non raggiungeva da tempo e che la pone al terzo posto degli incassi del 2023, dopo 'Barbie' e 'Oppenheimer'. Con la giornata di ieri, infatti, il primo film da regista dell'attrice ha raggiunto un incasso totale dall'uscita di ben 20.634.939 euro, scalzando dal terzo gradino del podio di quest'anno 'Super Mario Bros – Il film', che aveva realizzato 20.422.550 euro. Il film dellaaveva chiuso il quarto weekend in sala, domenica scorsa, a 18.905.536 euro di incassi totali. A questi si sono aggiunti 391.746 euro incassati lunedì 20 novembre, 526.428 euro di martedì 21 novembre e ben 811.229 euro incassati ieri: per un ...