Panetta sfida Musk | Apple | PayPal &Co Con l’euro digitale ci riprendiamo tutta la nostra sovranità

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il primo intervento da governatore di Banca d'Italia è un whatever it takes della valutache sarà emessa dalla Bce: "Accettata universalmente, gratuita e istantanea. Difenderà la concorrenza e la privacy". La via per riaffermare lamonetaria, e dunque politica, dell'Europa