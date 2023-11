Pallanuoto | Euro Cup | vittoria per Trieste | Savona prima del Girone B

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nella partita trae Ortigia, valida per il quinto turno della fase a gironi dell’Cup maschile, i giuliani vincono 14-11 (4-3, 4-3, 4-5, 2-0). L’Ortigia si trova così in una situazione difficile, quando manca ancora solo una giornata alla conclusione delD, conche resta ferma in quarta piazza. Durante la partita, i vincitori si mantengono sempre in vantaggio, aggiudicandosi una meritata. Più tardi, la Rari Nantesvince sul Vasas per 16-13 (4-5, 4-3, 4-3, 4-2), conquistando laposizione delB con una gara vinta in rimonta, dopo i primi due parziali spesi in svantaggio. SportFace.