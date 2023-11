Pallanuoto | Campagna | “Sport e scuola possono andare di pari passo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) “di, dobbiamo dare ai nostri ragazzi gli strumenti per fare entrambe le cose”. Così Sandro, ct del Settebello ed ex giocatore di, durante il convegno a Roma “L’Europa di Domani”. “I ragazzi vanno educati al fatto che il successo arriva attraverso il sacrificio. Noi allenatori siamo educatori, per questo pretendo dai miei giocatori che tutti vadano all’università. Devono imparare ad organizzarsi, anche se facciamo sempre il doppio allenamento. Se tra un allenamento e l’altro si mettono a giocare alla Playstation non hanno la stessa attenzione, se studiano l’allenamento è migliore”, prosegueFace.