Palazzo ASL senza rampe per i disabili | Riscossa di Maddaloni scrive alla Direzione Provinciale e Distrettuale

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 23 novembre 2023). Tra le tematiche chediha a cuore e studia c’è anche quella dei diritti dei. Tenendo fede a questo compito, il movimento politico ha da poco messo in evidenza la mancanza dinella sede maddalonese dell’Asl di Caserta. Sono diverse le segnalazioni e le testimonianze dei cittadini raccolte in queste ultime settimane. Per questo motivo il segretario Franco Roberti, raccogliendo le istanze degli iscritti, ha inoltrato due missive indirizzate rispettivamente al Distretto 13 dell’Asl sedente invia Caudina e, contestualmente, all’Asl delladi Caserta. “Resta inconcepibile come, nell’epoca attuale, – spiega il segretario – l’accesso ...