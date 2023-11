(Di giovedì 23 novembre 2023) Circa 830diin dieci anni. Una media di 83all', o di quasi 230milaal giorno. A tanto ammonta il flusso di denaro pubblico che l'Italia ha versato tra il 2012 e il 2021 (e continua a versare) nelle casse di Bruxelles per pagare lecomminate per il mancato...

Dissesto idrogeologico, presentata in Campania mozione di +Europa

...perché il governo centrale non ha investito sulla manutenzione di territorio e oggiil ... consumo zero di suoloche significa ripristinare ciò che esiste e non espandiciò che la natura ...

Paghiamo oltre 80 milioni di euro di multe ogni anno perché il governo non rispetta le leggi Ue Today.it

"Alcuni somari...": il commento di Burioni su Djokovic dopo la vittoria contro Sinner Corriere dello Sport

Spirittea: il publisher non vuole pagare gli youtuber per coprire il gioco, è polemica

Il publisher di Spirittea ha riferito di non sentirsi a proprio agio a pagare gli youtuber per parlare del gioco, facendo partire una discussione.

Roccalumera – Il Comune deve ripianare un debito di oltre sei milioni di euro: Le mani nelle tasche dei cittadini

Roccalumera – Cittadini attenti alle tasche, ha detto un esperto politico, consapevole che il Comune deve ripianare un debito di oltre sei milioni di euro e che le famiglie dovranno pagare le tante ta ...