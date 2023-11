Paese sconvolto | bufera attorno al sindaco | accusato di violenza sessuale

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un interorimasto letteralmentealdiIlè sotto shock per le ultime notizie che stanno circolando. Oramai negli Stati Uniti D’America non si sta parlando d’altro se non della vicenda che vede come protagonista ildi New York, Eric Adams. Quest’ultimo è stato, da una sua ex collega, di. Proprio nei suoi confronti. Il tutto si verifico precisamente 30 anni fa, nel 1993. Questo è quello che ha riportato il quotidiano “The Messenger“. La denuncia è stata presentata prima della scadenza dell’Adult Survivor Act. Donna violentata (Ansa Foto) Notizie.comNon si ...