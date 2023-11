Ouédraogo | l’Inter e altre due big pronte a gennaio | ma lui ostacola

(Di giovedì 23 novembre 2023)(e non solo) spinge per ottenere il trasferimento di Assangià nella sessione invernale di mercato. Il talentino dello Schalke 04 però complica la situazione. CONCORRENZA – Nei giorni scorsi era già stato accostato il nome di Assanal, intenzionata a fare concorrenza al Milan per il giovane talento dello Schalke 04. Arrivano maggiori informazioni sulla trattativa da parte del giornalista di Sky Sport DE, che sul proprio profilo Twitter spiega la situazione. Secondo Florian Plettenger, infatti, le squadre di Serie A interessate al centrocampista tedesco sono ben tre: Inter, Milan e Juventus. E tutte vogliono concretizzare il trasferimento già nel mercato di. OSTACOLO – C’è però un ostacolo ed è proprio lo stessoad esserlo. Il ...

Milan, torna Origi a gennaio. Popovic dal Partizan Belgrado (quasi) fatta

Moncada lo ha messo tra i nomi in cima alla sua lista, ma la concorrenza è di primo livello:, ... Kiwior lontano Il Milan cerca certamente un difensore per il mercato di gennaio visto'infortunio ...

How Far Apart Are the Hawaiian Islands Closest and Furthest ... AZ Animals