Ostaggi Israele | nuove richieste di Hamas | ruolo centrale per Egitto

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Le autorità del Cairo hanno ricevuto la lista con i nomi dei primi 10che dovrebbero essere liberati da, mentre proseguono le trattative per attuare l’intesa. Lo ha riferito il Wall Street Journal citando un funzionario egiziano. Secondo la Bbc,ha fatto ulteriorinell’ambito dell’accordo in cambio di una tregua temporanea e la scarcerazione di detenuti palestinesi. Tra le “questioni amministrative” che ha fatto slittare l’entrata in vigore dell’intesa, il fatto cheavrebbe chiesto che gliliberati vengano presi in consegna dall’e non, come si ritiene fosse stato concordato, dalla Croce Rossa. Come hanno riferito al Wsj fonti vicine ai negoziati, “avrebbe voluto che gli ...