Ostaggi Hamas | ecco perché Israele ha cambiato idea

(Di giovedì 23 novembre 2023) Insistere con le operazioni di terra senza concedere una pausa ai combattimenti per liberare gliavrebbe esacerbato la spaccatura interna Negli ultimi giorni c’è stata una netta “inversione di rotta” nella posizione dei vertici della Difesa di– dal ministro Yoav Gallant al capo di Stato maggiore Herzi Halevy e, in misura minore, il capo dello Shin Bet Ronen Bar – riguardo l’accordo per la liberazione deglinelle mani di. Questione in un primo tempo che consideravano “all’ultimo posto” nelle priorità della guerra, sottolinea il quotidiano Haaretz in un editoriale, ma che poi ha scalato la classifica sulla spinta delle proteste dei familiari e delle pressioni dell’Amministrazione Usa. Una settimana fa, ricorda il giornale, i ministri Gadi Eizenkot e Benny Gantz erano in minoranza nel ...