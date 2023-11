Oroscopo Branko giovedì 23 Novembre 2023 | Bilancia ottimista

Leggi su zon

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’diper oggi,23Ariete Amici dell’Ariete, vi aspetta una fase positiva. Nuovi stimoli entreranno nella vostra vita, con viaggi e fuoriprogramma in arrivo. Toro Cari Toro, questo fine settimana vi metterà alla prova con una sfida importante nel campo professionale. Gli imprevisti non mancheranno, ma riuscirete a sfruttarli a vostro vantaggio. Gemelli Nuove prospettive si aprono per voi amici del segno Gemelli, grazie a questo primo quarto che favorisce anche il settore lavorativo. Potrebbero arrivare novità nel lavoro, anche in settori diversi dal vostro. Cancro Nonostante la vostra agenda sia piena di impegni, troverete comunque il modo di divertirvi e fare qualche follia. Potrebbe esserci una fuga romantica in arrivo. Leone Alcuni atteggiamenti intorno a ...