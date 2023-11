Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una controversia interna asi è intensificata, portando al licenziamento temporaneo del CEO Sam Altman e rivelando unsegreto chiamato Q*. Secondo fonti interne, alcuni ricercatori dihanno sollevato preoccupazioni riguardo a Q*, sostenendo cherappresentare un pericolo per l'umanità. La scoperta è emersa poco prima del licenziamento di Altman, quando almeno quattro membri del consiglio di amministrazione, inclusi il direttore scientifico Ilya Sutskever, l'attivista dell'Altruismo Efficace Helen Toner, l'esperta in robotica Tasha McCauley e l'imprenditore Adam D'Angelo, hanno votato per rimuovere Altman. Le preoccupazioni principali riguardavano la possibilità che Altman potesse commercializzare Q* senza valutarne adeguatamente i rischi.