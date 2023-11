L'Oms preoccupata per la salute dei civili a Gaza : 'Camion di aiuti pronti se si apre il valico di Rafah'

L’OMS è preoccupata per i focolai di polmonite dei bambini in Cina. Le cose da sapere

Oms preoccupata per focolai di polmonite nei bambini in Cina

chiede chiarimenti Non è chiaro se questi siano associati all' aumento complessivo delle infezioni respiratorie precedentemente segnalato dalle autorità cinesi o a eventi separati. Per questo l'...

Oms preoccupata per focolai di polmonite nei bambini in Cina Il Sole 24 ORE

In Cina picco di casi di polmonite tra i bambini. L'Oms (preoccupata) chiede i dettagli TGLA7

L’Oms chiede informazioni alla Cina su un aumento dei casi di polmonite

L’aumento dei casi di malattie respiratorie in Cina ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a presentare una richiesta d’informazioni alle autorità e a invitare la popolazione alla caut ...

L'OMS è preoccupata per i focolai di polmonite dei bambini in Cina. Le cose da sapere

L'OMS vuole fare chiarezza sui focolai di polmonite e l'aumento di malattie respiratorie tra i bambini cinesi.