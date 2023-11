Omicidio di Giulia Cecchettin | la clamorosa mossa di Turetta

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Filippo Turetta, accusato di aver ucciso a coltellate l’ex fidanzata, ha fatto una mossa a sorpresa prima di essere estradato in Italia Il ventiduenne di Torreglia, in provincia di Padova, ex fidanzato di, è stato arrestato in Germania ed è in attesa di estradizione in Italia. Nel frattempo cambia parte del suo collegio difensore: l’avvocato che curerà la sua difesa in aula non sarà più Emanuele Compagno, ma il docente e penalista padovano Giovanni Caruso. Cambia l’avvocato difensore – Notizie.com Filippo Turetta tornerà in Italia sabato con un volo non di linea che partirà da Francoforte intorno alle 10 per essere preso in consegna dalla giustizia italiana. Nel frattempo il Comune di Vigonovo, dove risiedeva, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo a carico del presunto ...