Olimpiadi 2024 | la Francia pronta con 15 000 soldati per garantire la sicurezza

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sono ancora vive le immagini che ricordano la catastrofe organizzativa della finale di Champions League di Parigi. Una serata che doveva essere una festa dello sport e dei tifosi che si è trasformata in un incubo per molti di loro a causa della pessima organizzazione e gestione dell’evento. Pochissimi varchi aperti e tifosi stipati contro le transenne per l’ingresso allo Stage de France, disordini e rallentamenti per il controllo biglietti, tanto che il fischio d’inizio è stato ritardato. Bambini in lacrime e scene di panico all’esterno dello stadio, per non parlare delle rapine avvenute subito dopo a causa degli scarsi mezzi di trasporto messi a disposizione dei tifosi per l’evento. Insomma poteva diventare una vera catastrofe come ammesso dal capo della polizia di Parigi Didier Lallement che ha riconosciuto il “fallimento” dell’organizzazione dellala sera ...