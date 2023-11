Olanda | Procaccini | ' bocciato in Olanda Timmermans non torni a Bruxelles'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “L'esito delle elezioni olandesi indica un forte spostamento dei consensi a destra, area a cui appartengono tre dei quattro partiti più votati, e una severa bocciatura dell'alleanza Verdi-Laburisti guidata da Frans. Cioè dalla figura politica che negli ultimi anni ha appestato l'Europa con il suo fanatismo ambientalista. Respinto anche in patria, mi auguro che ora gli olandesi non vogliano rispedirci l'ex vicepresidente della Commissione Ue a”. Lo afferma il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento Ue, Nicola, di Fratelli d'Italia. “Anche dall'-aggiunge- arriva un chiaro segnale: l'Europa sta finalmente andando da un'altra parte rispetto al super Stato verso cui tendono, invece, le politiche impostate dalle sinistre in questi anni a ...