Olanda | destra vince elezioni | da Salvini a Le Pen | complimenti a Wilders

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – (Adnkronos)in, stando agli exit poll avrebbe vinto il Partito per la Libertà di estremadi Geertche prenderebbe 35 seggi alla Camera su 150. Numerosi i messaggi di congratulazioni, soprattutto sui social, per il ‘Mozart’ dei Paesi Bassi. Matteoha mandato un sms di sostegno e‘all’amico Geert’. “Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa” spiegaricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei (tra cui). “Congratulazioni a Geerte al Pvv per la loro spettacolare performance allelegislative che conferma il crescente ...