Olanda | Alfieri Pd | ' Salvini esulta per la vittoria di un avversario dell' Italia'

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "E' davvero curioso che il ministroesulti per laelettorale indi Geert Wilders. Dovrebbe sapere che Wilders è quello che ha detto che non bisogna dare nemmeno un centesimo all'". Così il senatore Alessandro, capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama. "Il nostro Paese è in questo momento impegnato in una difficile trattativa in Europa per ottenere condizioni migliori sulla revisione del Patto di stabilità, sui progetti del PNRR, sulla gestione dei flussi migratori. Tutte questioni su cui Wilders non ha nessuna intenzione di venire incontro al nostro Paese.stando per la vittorie di un”.