Okafor out | Camarda in | ora il Milan valuta davvero la convocazione

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Come un fulmine a ciel sereno questa mattina è arrivata dalla comunicazione che anche Noahsarà out per la sfida di sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. L’attaccante svizzero nella terza partita giocata in Nazionale contro la Romania ha riportato un infortunio alla coscia: lesione al bicipite femorale destro, situazione delicata da tenere monitorata nei prossimi giorni. La sua assenza si aggiunge a quella di Rafa Leao e Olivier Giroud, il francese indisponibile nel weekend perché dovrà scontare uno dei due turni di squalifica inflitti dal giudice sportivo dopo l’espulsione di Lecce. Vista l’emergenza in attacco ilsta orando di convocare in Prima Squadra il 15enne talento della Primavera Francesco. Cambiano i piani. Questa mattina la Gazzetta dello Sport aveva ...