Obbligo vaccino Covid | Giudice di Padova annulla multa a infermiera non inoculata | Illegittimo | imposizione della profilassi in contrasto con articoli 3 e 32 della Costituzione

Aggiornamento ATA terza fascia : periodo di sospensione dal servizio senza stipendio per inadempienza obbligo vaccino non si calcola

Obbligo vaccino Covid - a Ivrea Ministero Salute e Agenzia delle Entrate condannati a risarcire 10 persone non inoculate; "Illegittimo multarli perchè senza dosi"

Obbligo vaccino Covid - tribunale Grosseto dispone risarcimento per maestra non inoculata : "Sospensione illegittima - era in malattia"