Nuovo virus scatena il panico | ospedali pieni e scuole chiuse

Leggi su tvzap

(Di giovedì 23 novembre 2023) SOCIAL. La Cina è nuovamente al centro dell’attenzione mondiale a causa di un’emergenza sanitaria. Dopo aver gestito il coronaper circa due anni, ora il paese si trova di fronte a unallarme: una forma di polmonite “non diagnosticata” nei bambini sta causando un aumento dei ricoverieri e la chiusura di numerose. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni globali e richieste di chiarimenti da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Leggi anche:killer, primo caso in Italia: fate attenzione a questo Leggi anche:mangiacarne: uomo rischia la vita, il raro caso in Italia Un aumento allarmante di casi di polmonite in Cina Secondo ProMed, il sistema di sorveglianza che per primo ha segnalato il ...