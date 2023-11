Nuova bestemmia al GF | VIDEO incastra concorrente | la regia censura

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 novembre 2023) L'edizione di quest'anno del Grande Fratello si è palesata come profondamente differente rispetto a quelle che ci sono state negli anni passati. I concorrenti sono tenuti al rispetto di regole molto più ferree, volte ad evitare il trash ma, al contempo, pare ci sia anche una maggiore propensione ad insabbiare atti scurrili e bestemmie. Il fatto che la diretta non vada più in onda 24 ore su 24, infatti, rende più agevole agli autori avere maggiore controllo su quello che accade. Stanotte, però, poco prima che il collegamento fosse interrotto, unsi è reso protagonista di una. Pare sia possibile non adoperare il condizionale, in quanto sul web sta circolando unin cui si sente perfettamente l'imprecazione pronunciata. Il protagonista di questo evento increscioso è Vittorio Menozzi. Vittorio Menozzi ...