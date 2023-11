Numero antiviolenza 1522 | è boom di chiamate | ecco come usarlo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023) La violenza sulle donne non è solo quella fisica: può essere anche psicologica, sessuale, economica, verbale. Ogni atteggiamento vessatorio però può e deve essere segnalato: per questo è attivo il, undi emergenza collegato alla rete dei Centrie alle strutture predisposte per il contrasto alla violenza di genere. Negli ultimi giorni, in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, le richieste di aiuto sono raddoppiate, passando da 200 a una media di 450/500 al giorno. Nel conto totale sono inserite anche le segnalazioni arrivate tramite chat e app. Oltre alle vittime, è aumentato ildiprovenienti da genitori preoccupati, specialmente le mamme. A fornire questi dati è Arianna Gentili, responsabile della help line violenza e stalking.