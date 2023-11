Notte bianca del Vomero per riaprire la biblioteca Croce

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione, traendo spunto dalla mobilitazione che si sta registrando per salvare le librerie di Port’Alba, preso atto che tutte le richieste fino ad oggi formulate al Comune di Napoli per trovare una nuova collocazione dell’unicacomunale del, intitolata al filosofo Benedetto, oramai chiusa da anni, lancia la proposta di una “del” perl’importante presidio culturale del quartiere collinare. “In verità – esordisce Capodanno – la notizia che i locali posti al piano terra del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà del Comune di Napoli, dovevano essere liberati da cose e ...

Napoli - notte bianca per salvare Port'Alba : folla in strada - Manfredi annuncia il vincolo

Notte Bianca 2023 a Villa Medici - Mostra - Roma - Villa Medici ARTE.it

Villa Medici a Roma, torna la Notte Bianca Arte Magazine

Si apre una voragine in via Sampolo, auto parcheggiata rischia di finirci dentro

Una voragine si è aperta questa notte in via Sampolo, nel tratto ad angolo con via Vaccarini, e un'auto posteggiata (una Punto bianca) per poco non ci finisce dentro. Il tratto è stato transennato e ...

Voragine quasi inghiotte auto in centro, cede la strada, paura e caos in via Sampolo

Una voragine si è aperta questa notte in via Sampolo, nel tratto ad angolo con via Vaccarini, e un’auto che era parcheggiata sul lato della strada, una fiat Punto bianca, è rimasta bloccata. La buca ...