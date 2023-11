Normalizziamo la prevenzione | non la disinformazione

Leggi su butac

(Di giovedì 23 novembre 2023) C’è uno spot della SickKids Foundation canadese che in Italia è stato preso di mira da alcuni volti noti della. Lo spot è questo: Per chi non potesse o volesse visualizzarlo tutto ve lo racconto in poche parole: mostra un ragazzo che ha appena avuto un infarto, e con alcuni effetti digitali viene fatta vedere la sua vita fino a quel momento; subito di seguito le stesse immagini mostrano come sarebbe potuta essere se la sua condizione cardiaca fosse stata diagnosticata per tempo, sottoponendolo a un’operazione al cuore che avrebbe potuto salvargli la vita. Lo spot ha il chiaro scopo di parlare disanitaria, e ovviamente laparte dai giovani: se stai attento a come stai, a quello che fai, e ai consigli dei medici, è probabile che vivrai meglio e più a lungo. Chi può attaccare uno spot del genere? ...