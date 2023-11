Non vedevo sciopero così partecipati a Siracusa dai fatti di Avola | vogliono ricacciarci a 54 anni fa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) di Antonio Andolfi C’è stata una grande manifestazione il 20 novembre a. La Cgil e la Uil sono riuscite a coinvolgere migliaia di lavoratori e anche di studenti. Tanta gente non si vedeva daglicaldi del 60/70. Allora gli occupati erano parecchi di più rispetto ai pensionati ed erano più duri nelle rivendicazioni davanti all’arroganza dei loro imprenditori. Poi c’era il grande settore agricolo. I partecipanti erano in grande maggioranza giovani e partecipavano anche studenti che davano voce a grandi ideali che fluivano allora. Eppure non possiamo dimenticare che su questo territorio avvennero aspre battaglie da parte delle classi subalterne come quelle che portarono aidi. È bene rivedere quella storia, essa contiene uno stretto collegamento con iattuali nazionali. A ...