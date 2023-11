Non solo affaticamento | nuova polmonite in Cina | i sintomi | come colpisce il corpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lache è arrivata inpreoccupa e non poco. Sembra di essere davanti a un nuovo incubo e si resta con il fiato sospeso. "Molti sono ricoverati in ospedale – ha raccontato un residente di Pechino -. Non tossiscono e non hanno. Hanno semplicemente la febbre alta e molti sviluppano noduli polmonari". L'agenzia statunitense Bloomberg parla di "ambulante". Certo è giusto mantenere una certa cautela e non creare allarmismi, ma le cose vanno dette. Sui social cinesi girano video e foto che mostrano gli ospedali affollati da bambini, principali bersagli di questa. E all'interno di questi nosocomi sono state anche allestite delle aree dedicate allo svolgimento dei compiti da parte di bimbi. E adesso gli occhi sono tutti ...