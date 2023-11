Non si capacitava della rottura L' amica di Filippo svela il suo vero volto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Uno spaccato dei sentimenti diTuretta prima dell'omicidio di Giulia Cecchettin. A parlare a Pomeriggio5, programma televisivo di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, è un'di Turetta, che racconta il passato comune dei due ex fidanzati e soprattutto i problemi emotivi emersi dopo l'addio di Giulia a: “Io l'ho conosciuto tramite il mio ex ragazzo, da lì siamo diventati molto amici, è venuto tantissime volte a casa mia. Sono sconvolta, non so come cavolo abbia fatto a fare una cosa del genere, sono delusa, arrabbiatissima. Ai miei ultimi due compleanni è venuto a casa mia con Giulia, Capodanno lo abbiamo passato insieme, era una coppia tranquilla e normale. Perera la prima ragazza, infatti eravamo felicissimi all'inizio per lui, la prima storia d'amore importante. Io non immaginavo tutto ...