(Di giovedì 23 novembre 2023) “A fine gennaio (2022, ndr)e a un certo punto comincio a notare un marito diverso e da lì un disastro. A chi credo: ai giornalisti o a mio marito?”, queste le parole pronunciate danel nuovo trailer di “Unica“, il docufilm in cui la conduttrice per la prima voltala fine dell’amore con l’ex capitano della Roma. Prodotto dalla società di produzione Banijay Italia e disponibile suda venerdì 24 novembre: “Io nonche l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni — metà della mia vita —unadel“,tra le lacrime. Non pronuncia la parola tradimento ma il ...

Ilary Blasi rompe il silenzio su Francesco Totti : ""Non l'ho sposato per i soldi… Non potevo credere che avesse fatto una cosa del genere"

'Non volevo uccidere mio padre, ma fargli capire che non potevo più sopportarlo'

TERAMO. "Mi spiace,volevo uccidere,avrei mai voluto fare del male a mio padre anche se per una vita mi ha oppresso. Ho preso il coltello perché volevo fargli capire chepiù andare avanti a sopportare". Francesco Di Rocco, 49 anni, racconta per due ore al giudice che cosa è successo lunedì sera in casa quando, reoconfesso, ha ucciso il padre Mario, ex ...

Ilary Blasi in lacrime: «Non potevo credere Francesco avesse fatto una cosa del genere» Corriere della Sera

Ilary Blasi in lacrime per Totti nel doc di Netflix: “Non potevo credere che dopo vent’anni di vita insieme a… Repubblica Roma

“Non potevo credere che Totti avesse fatto una cosa del genere. Andiamo a cena e…”: Ilary Blasi racconta (su Netflix)

Prodotto dalla società di produzione Banijay Italia e disponibile su Netflix da venerdì 24 novembre: “Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni — metà della mia vita — ...