Non mi dimetto | ho rispettato un impegno di Stato Lollobrigida ferma l' assalto della sinistra

'Penso che la vicenda sia stata chiarita anche da Ferrovie dello Stato,è stata violata nessuna legge', ha sottolineato Lollobrigida. 'Quella discesa dal trenoera per andare in vacanza o andare a trovare la mia famiglia, ma per andare a fare il mio lavoro', ha ribadito. 'Per me il vero privilegio - ha aggiunto - è stato quello di stare tra i cittadini ...

"La fermata straordinaria è consentita dal regolamento delle Ferrovie", ha fatto notare. Per il titolare del dicastero della Sovranità alimentare non vi è stata alcuna violazione di legge e ha ...

Roma, 23 novembre 2023 – Dopo la vicenda del treno in ritardo fatto fermare per scendere e prendere l’auto blu, il ministro Lollobrigida tira dritto e dice: “ Non mi dimetto ”.