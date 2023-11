Non conta niente che sia donna | Serena Dandini | un delirio contro Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Non una di meno”, e infatti anche stavolta ne hanno detta una in più, non si sono smentite. In queste ore le ultra-femministe dell'associazione che odia «le destre», anche le donne di destra, si capisce, sono riuscite nella non facile impresa di accusare «il governo» di «decretazione d'urgenza razzista e classista» dopo gli stupri di Palermo e Caivano. Sì: degli infami violentano due ragazze, il governo di centrodestra va col pugno duro, e per “Non una di meno” - l'hanno scritto su Facebook- laè stata «razzista e classista». Almeno, ospite di Otto e mezzo su La7, ci ha messo più brio, diciamo colore con quel suo gigantesco colletto verde-Padania, ma le scarpe erano rosse. Prima di partire lancia in restail premier, la conduttrice-scrittrice ha preso una bizzarra ...