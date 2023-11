Noi Magazine | ecco le nostre giovani scintille di speranza con cui rischiarare il libro nero del Sud

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tre donne uccise da un capo all’altro del Paese , nei giorni in cui i riflettori del mondo sono ovunque puntati sulla violenza di genere. E una classifica impietosa, come lo sono tutte, che per l’ennesima volta trancia l’Italia e bolla il Sud, terra di meraviglie, di accoglienza e di calore, con lo stigma del luogo in cui si vive “male”. Fatti che ci ha consegnato la cronaca degli ultimi...