Nightmare Before Christmas | per Tim Burton il reboot non si farà

(Di giovedì 23 novembre 2023) Durante un’intervista con Empire in occasione del 30° anniversario di, Timsi è detto fortemente contrario alla possibilità che si realizzi un sequel o undel suo cult movie Nonostante le varie indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi tempi, è stato lo stesso regista del film cultoa escludere la possibilità che si possa realizzare una rivisitazione. Il regista non ha infatti utilizzato mezzi termini durante una recente intervista ad Empire. Per me il film è molto importante. Ho fatto dei sequel come nel caso di Beetlejuice – Spiritello porcello, ho realizzato dei, ho fatto tutte queste cose, giusto? Non voglio che ciò accada con ...

Nightmare Before Christmas 2 Tim Burton non ci pensa nemmeno

Qualche tempo fa Henry Selick , regista delChristmas ideato e prodotto da Tim Burton , aveva suggerito che non gli sarebbe dispiaciuto esplorare il personaggio di Jack Skellington in un prequel, ma che la decisione su cosa ...

Nightmare Before Christmas, Tim Burton irremovibile sul sequel ... Best Movie

Tim Burton categorico: "A Nightmare Before Christmas non avrà ... Everyeye Cinema

Xmas Comics&Games: a Torino musica e videogame celebrano Tim Burton

Sono tutti gli elementi base della nona edizione di Nightmare Before Xmas Comics&Games, in programma per il 16 e 17 dicembre 2023 all'Oval, Lingotto Fiere di Torino. La festa natalizia per tutta la ...

Disney Plus Christmas movies 2023 - full list of festive films and TV specials

With classics such as The Nightmare Before Christmas alongside modern-day blockbusters like Avatar: The Way of Water, Disney Plus has some great Christmas films and TV specials to enjoy ...