Newcastle United-Chelsea- probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023)cercheranno di tornare a vincere e di scalare la classifica della Premier League quando si affronteranno al St James’ Park sabato 25 novembre pomeriggio. Mentre i Magpies sono settimi in classifica con 20 punti in 12 partite, i Blues si trovano quattro posizioni e quattro punti più indietro, al 10° posto. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partita a che punto sono le due squadreIlnon è riuscito ad entrare nel vivo della pausa internazionale, visto che due settimane fa ha visto la sua imbattibilità di sette partite in campionato terminare contro il Bournemouth, ex squadra di Eddie Howe. Appena quattro giorni dopo la ...