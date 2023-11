Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 novembre 2023) Non è detto, ma è possibile, forse probabile. In, o venerdì nero dello shopping, giorno (e settimana) dell’acquisto scontato e sfrenato, potrebbe capitarci di acquistare qualcosa che non metteremo che un paio di, magari cinque, ma meno di dieci. Natale sostenibile: dieci eco-consigli per rispettare il pianeta X ...