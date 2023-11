NBA | risultati della notte 23 novembre | Boston batte Milwaukee Phoenix supera Golden State | poca gloria per Fontecchio e Gallinari

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quattordici sfide nellaNBA e si comincia dal big matchEastern Conference tra. Vincono i Celtics per 119-116 al termine di un match che li ha visti toccare anche il +21, primarimonta, comunque tardiva dei Bucks. Jaylen Brown è il protagonista percon 26 punti, ma c’è anche la doppia doppia di Jayson Tatum da 23 punti e 11 rimbalzi. Anon bastano i 28 punti di Brooke Lopez e i 27 di Damian Lillard, con Giannis Antetokounmpo che chiude il suo match con 21 punti e 13 rimbalzi. Alle spalle dic’è un poker di squadre tutte con lo stesso record (10-5). Una è, le altre sono Orlando, Miami e Philadelphia. Si parte dai Magic, che continuano nel loro ottimo periodo, ...

I Lakers rimontano da - 20 nel quarto periodo guidati da super LeBron, ma devono arrendersi nel finale davanti a 5 punti in fila di Irving per la vittoria di Dallas. Boston vince il big match contro ...

Joel Embiid non è sul parquet di Minnesota. Ed è la prima volta per lui in questa stagione. I canestri a catena di Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, e poi di Naz Reid ...

Al TD Garden i Celtics partono forte con un 10-0, costruiscono un vantaggio importante su Milwaukee (29-17 dopo 12') arrivando a +20 e controllando la gara (67.53).