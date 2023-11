Nba | Popovich prova a fermare i fischi a Leonard | “Lasciate giocare i ragazzi” VIDEO

(Di giovedì 23 novembre 2023) I San Antonio Spurs perdono contro i Los Angeles Clippers (109-102). E a brillare è stato il grande ex Kawhi, autore di 26 punti tra idel suo vecchio pubblico. Una contestazione che non è piaciuta al tecnico degli Spurs, Greggche ha interrotto il match nel tentativo di. Lo storico tecnico si è alzato dalla panchina e col microfono in mano ha ammonito il pubblico: “Potete smetterla e lasciare questi? Abbiate un po’ di classe, noi non siamo così”, ha detto prima chetirasse dalla lunetta.Coach Pop is not a fan of the booing. @spurs #PorVida :BSSW pic.twitter.com/nU5Msi7RQc — Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) November 23, 2023 SportFace.

Incredibile Popovich, ammonisce i tifosi a gara in corso: 'Abbiate classe'

difende Leonard Nei Clippers gioca Kawhi Leonard , ex Spurs che nel 2018 forzò la compagine neroargento a scambiarlo finendo poi a Toronto e vincendo il titolo, i tifosi di San Antonio non ...

Incredibile ma vero. Gregg Popovich ha interrotto la partita tra San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers, in campo stanotte in Texas, per dire allo speaker ai suoi tifosi di smettere di fischiare ...

Gregg Popovic talks the home loss to the Los Angeles Clippers.