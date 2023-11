Nba | i risultati della notte | Boston batte Milwaukee | Doncic supera LeBron

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) ICeltics vincono il big match ad Est contro iBucks col punteggio di 119-116. Vantaggio sempre nelle mani dei padroni di casa al TD Garden, dove il massimo vantaggio (+20) viene toccato ad inizio ultimo quarto, ma che alla fine si riduce pericolosamente sul +3 quando Giannis Antetokounmpo (21 punti e 13 rimbalzi) e compagni (Brook Lopez con 28 punti e Damian Lillard a 27) tentano la reazione d’orgoglio. Non basta davanti alle prove solide di Jaylen Brown (26 punti), Jayson Tatum (23 e 11 rimbalzi) e Kristaps Porzingis (21). Se ad Estblinda la vetta, ad Ovest fanno lo stesso i Minnesota Timberwolves che battono 112-99 i Philadelphia 76ers, costretti a dover fare a meno di Joel Embiid. Ai Sixers non bastano i 16 punti a testa di Tyrese Maxey, De’Anthony Melton e Marcus Morris per evitare il secondo ko ...