Natasha Stefanenko e la Scommessa di Luca Sabbioni | Un Amore Nato per Gioco

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 23 novembre 2023) Inizio Inaspettato di un, celebre per la sua carriera come modella, è legata in matrimonio adal 1995. La coppia, che ha accolto la loro figlia Sasha nel mondo cinque anni dopo il matrimonio, ha una storia d’che ha inizio in maniera insolita. Durante una recente apparizione a Storie di Donne al bivio, trasmesso su Rai2,ha condiviso alcuni dettagli intimi sul loro rapporto. UnaCome Punto di Partenza L’traha avuto un inizio particolare: unafatta nel 1993.aveva scommesso di conquistareentro 48 ore. “Mi avrebbe portata a letto nel ...