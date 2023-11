Natale 2023 | Christmas Wonderland a Barletta

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 novembre 2023) Santa Claus è già in viaggio per fare capolino, a bordo della sua slitta, nella città della Disfida. Sono stati presentati alla stampa i dettagli della prima edizione di “”, che dal 6 dicembreal 7 gennaio 2024, porterà la magia delall’interno del Castello. A promuovere l’iniziativa, che vede il patrocinio del Comune di, l’associazione culturale “Gratiae”. “L’idea nasce qualche anno fa – racconta Francesca Zagaria, presidente dell’associazione “Gratiae” – dopo aver visto una piccola casa di Babboin un paesino pugliese. Immediatamente, rapita da quell’atmosfera, ho immaginato il nostro Castello vestito di luci; ecco che quel semplice sogno non resterà più tale: ancheavrà il suo villaggio di Santa Claus. Sarà un ...