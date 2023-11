Napoli | Pistocchi | “Sono moderatamente ottimista”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Anche del ritorno di Mazzarri alla guida delha parlato il giornalista Mauriziosu Radio Marte nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. In seguito le sue dichiarazioni: “Il vero avversario di Mazzarri è il tempo perché non c’è e nessuno glielo concederà: ildeve rientrare subito in corsa, avendo sprecato tanto tempo finora. La Società doveva cambiare subito ma ha impattato contro il no di Conte, restio a subentrare in corsa: per un tecnico subentrare non è facile, trovandosi con una squadra che non ha contribuito a costruire. I problemi delriguardano anche l’atteggiamento mentale, vedi gol subiti in modi rocamboleschi, che non si dovrebbero prendere mai, come quello subito contro l’Union. Per ilquesta partita vale 10, perché gioca contro una rivale tosta, che ...