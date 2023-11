Napoli | Mazzarri ci crede | “Possiamo ancora vincere lo scudetto”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nonostante i 10 punti di distacco, il tecnico Walternella possibilità dilo. Notizie calcio– In casa azzurra c’èchinell’impresa. Il tecnico Walterè convinto che i 10 punti di distanza dalla vetta sianorecuperabili, complice un calendario tutto sommato favorevole. Calendario favorevole per la rimonta L’algoritmo dà solo l’1,4% di possibilità aldi confermarsi campione d’Italia, ma in casa azzurra c’èchinella rimonta. Il neo tecnico Walterè convinto che i 10 punti di svantaggio dal primo posto sianorecuperabili, ...

Napoli - per Mazzarri dubbio Raspadori-Simeone per l’Atalanta

Marchetti: "Rinnovo Kvaratskhelia, i tempi erano maturi anche prima. L'Inter non ha già vinto il titolo"

Ilsa benissimo come gioca Gasperini, che invece ad oggi non sa come gioca ildi. Walter ha fatto molto bene con il 3 - 5 - 2 e i suoi presidenti gli hanno messo a disposizione ...

Fedele: 'Io al Napoli Al massimo consigliere. Per Mazzarri l'età non conta' AreaNapoli.it

Marcolin: "Un azzurro sarà il fulcro del Napoli di Mazzarri. Scalvini Farà fatica con Kvara" Tutto Napoli

EL TANQUE - Denis: "Sarò al Gewiss Stadium per Atalanta-Napoli, se riesco vorrei salutare Mazzarri"

"Sabato sarò al Gewiss Stadium per Atalanta-Napoli e se riesco passerò a salutare Mazzarri. Il mister non ha avuto modo di lavorare con tutto il gruppo per via delle nazionali, ma Mazzarri porta ...

L'ultimo Napoli nel 2013 e quello con cui dovrebbe ripartire: Mazzarri, ecco il confronto

Walter Mazzarri torna alla guida del Napoli oltre dieci anni dopo l'ultima gara alla guida della squadra partenopea. Era il 19 maggio 2013, all'Olimpico il Napoli perse 2-1 contro la Roma: gol di ...