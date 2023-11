Napoli | la banda che rubava nei negozi passando dalle fogne

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) Hanno rubato merce per 173 mila euro in uno di abbigliamento e scarpe del centro storico di. E poi statue, cimeli e testi antichi dalla biblioteca storica dell’ex complesso ospedaliero Gesù e Maria. Sempre con la stessa tecnica: penetrando nei locali. Oggi la procura contesta a 14 indagati (di cui nove in custodia cautelare) l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato e sequestrato a casa di uno degli arrestati quattro walkie-talkie muniti di auricolari e una ventina di torce frontali, verosimilmente utilizzate in attività di scavo. Insieme c’erano un disturbatore di frequenze, una trentina di telefoni cellulari e varie videocamere. I carabinieri li hanno anche ripresi mentre si infilavano ...