Napoli | il Chelsea spinge per Kvaratskhelia | pronta l’offerta

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’interesse delper Kvicha, esterno georgiano del, in vista delle prossime sessione di calciomercato Secondo quanto riportato da ESPN, ilsarebbe pronto a fare follie per Kvicha. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per l’esterno georgiano. Nonostante la possibile plusvalenza record, ilcontinua le trattative per il rinnovo. De Laurentius non vorrebbe infatti ancora separarsi dalla sua stella. Inoltre i blues potrebbero essere frenati dalle regole del Fair Play Finanziario imposte dalla Uefa.