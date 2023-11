Battaglia di Borodino : come la vittoria di Napoleone non evitò la disfatta della campagna di Russia

Napoleon: la recensione del film storico - satirico diretto da Ridley Scott - Il Cineocchio

Nelle sue mani,è la pagina di Wikipedia US che la struttura del film potrebbe far credere allo spettatore medio. Sceglie invece di interpretare questa figura iconica come uno delle più ...

Napoleone non era poi così basso Il Post

"Napoleon", dal film alla realtà: la verità dietro la storia d'amore tra ... National Geographic Italia

Motomondiale: Martin, 'problema gomme nel momento peggiore ma non è ancora finita'

Valencia, 23 nov. - (Adnkronos) - "Alla fine non dovrebbe capitare a nessuno, ma a me è successo nel peggior momento possibile, a una gara dalla fine e in piena lotta mondiale. Così è complicato, ma ...

Napoleon, storia contro cinema: cosa c'è di vero e cosa è inventato nel nuovo film

Ecco cosa dovete sapere sull'approccio usato da Ridley Scott per il suo nuovo kolossal storico dedicato a Napoleone.