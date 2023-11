(Di giovedì 23 novembre 2023) Il regista non si è affidato aidiper le ricerche necessarie per il suo. Nella giornata di oggi fa il suo debutto nelle sale,, con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. Per l'occasione,ha rivelato che non ha fatto affidamento aidiper le ricerche sul personaggio. Durante un'intervista concessa a Deadline, al regista di Alien e Il gladiatore è stato chiesto qualiavesse letto sulla figura die Bonaparte per prepararsi al meglio per le riprese del film. La risposta breve? Nessuno. Invece, era più interessato alle immagini. "Ci sono 400sue. La gente mi chiede: quale libro hai letto? Io rispondo: ...

Napoleon di Ridley Scott è al cinema: cosa sapere sul film con Joaquin Phoenix

Quello che c'è da sapere su, l'ultimo film diScott con Joaquin Phoenix, incluso cosa ne pensa la critica e i vari battibecchi ...

Napoleon, Ridley Scott e quella storia modificata a piacimento WIRED Italia

Ridley Scott risponde alle accuse di errori storici in Napoleon Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Napoleon, Ridley Scott spiega perché non ha usato libri di storia: "Da piccolo guardavo solo le figure"

Nella giornata di oggi fa il suo debutto nelle sale, Napoleon, con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. Per l'occasione, Ridley Scott ha rivelato che non ha fatto affidamento ai libri di storia ...

Moderniser, war-monger, despot: Napoleon's complicated legacy

As a new biopic directed by Ridley Scott is set to further embellish Napoleon Bonaparte's legend, the reality of his legacy is more complicated. In France, Bonaparte goes by two nicknames: "the Eagle" ...